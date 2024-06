ALBA ADRIATICA (TE) – Il successo dell’edizione del ventennale del King & Queen serie A, con l’incoronazione di Ivan Zaytsev e di Daiana Kosareva, lo si è visto dalla grande partecipazione del pubblico che nei tre giorni di manifestazione ha sempre assiepato le tribune della beach arena.

Successo anche per i nomi dei campioni e campionesse della pallavolo indoor che hanno partecipato al torneo in pieno spirito King & Queen, interagendo con i tanti appassionati di pallavolo e beach volley accorsi ad Alba Adriatica per accaparrarsi un autografo e un selfie. Gli atleti e le atlete hanno ringraziato gli organizzatori della Beach Sport e Fulvio Taffoni ideatore della manifestazione, atleti che hanno dato la disponibilità anche per il prossimo anno.

Le due finali maschile e femminile sono state belle e avvincenti a tratti anche equilibrate, riprese dalle telecamere di Sky Sport. La finale del Cogev King serie A tra Ivan Zaytsev in coppia con Simone Parodi contro l’altro pretendente Oreste Cavuto aiutato da Andrea Marchisio è si terminata 2-0 (21-16, 21-18), ma specialmente nel secondo set ci è voluta tutta la maestria e “mestiere” di Zaytsev e Parodi sotto rete affinché non si andasse al terzo set. Cavuto e Marchisio hanno tenuto il risultato in bilico per molti frangenti, uscendo a testa alta tra gli applausi.

La vittoria di Daiana Kosareva in coppia con Vittoria Prandi dell’Offertevillaggi.com Queen serie A 2-0 (21-12, 21-18) sulla sfidante Ofelia Malinov in coppia con Emma Falcone è stata altresì combattuta anche nel secondo set dove la russo-brasiliana della Bartoccini Perugia è stata molto precisa in battuta e regolare a rete.

Il torneo organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’amministrazione comunale di Alba Adriatica, il sindaco Antonietta Casciotti, commossa ha ricordato la prima edizione del 2004 dando appuntamento al prossimo anno, ha avuto un’ottima direzione arbitrale affidata al supervisor Ubaldo Luciani e agli impeccabili arbitri Federica Tosti, Bruno Frapiccini e Alessio Cocco.

La piattaforma televisiva Sky ha comunicato la messa in onda delle finali su Sky sport Arena canale 204 e Sky sport Max canale 205. Overture venerdì 28 giugno dalle 20.30 – 22,30 Sky sport Arena; sabato 29 giugno 11.30-12.30 King serie A e dalle 19-20 Queen serie A, Sky sport Arena 204. Domenica 30 giugno ore 11 Queen serie A e 19.15-10.15 King serie A. Domenica 30 giugno 21.30-22.30 su Sky sport Max 205. I tanti appassionati che hanno assistito alle finali alla Umby Racing arena avranno la possibilità di rivedere le due gare e magari rivedersi mentre tifavano i campioni in campo.