SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Verrà inaugurata martedì 25 giugno, alle ore 17, presso il Museo della Civiltà Marinara di San Benedetto la mostra di outsider art “Cavalcando l’onda“.

L’ esposizione, a cura dell’associazione “Il Diritto di Volare” e del maestro d’arte del Laboratorio Artistico del Centro Diurno “I colori della mente“, Stefania Lunerti, resterà aperta al pubblico fino al 21 luglio. Alla cerimonia di inaugurazione interverrà il dottor Enrico Paolini, responsabile del Centro Diurno “I colori della mente” del Dipartimento di Salute Mentale AST – Ascoli Piceno. Le opere esposte sono dedicate al mare in un percorso che dialogherà con gli oggetti della tradizione marinara presenti nella collezione permanente del museo. Questo evento chiuderà un percorso che ha favorito il rafforzamento della vocazione inclusiva del Museo del Mare grazie ai progetti “Mnemosyne, the museum for everyone” e “Le arche, il museo diffuso“, facendo emergere una fitta rete di collaborazioni tra associazioni e realtà sociali che nel museo possono trovare un luogo di incontro, socialità e crescita.

Per informazioni e prenotazioni: 353 4109069