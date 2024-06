MONTEPRANDONE – Come consuetudine, da cinque anni a questa parte, la stagione estiva a Monteprandone si apre con il Concerto del Solstizio d’Estate.

Nella splendida cornice del lavatoio comunale, in via Borgo da Sole, venerdì 21 giugno, giorno in cui si celebra la musica, si celebra anche linizio dellestate astronomica.

Quest’anno l’evento è l’anteprima musicale della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, che si celebra, sabato 22 giugno, in tutti i Comuni che fanno parte della rete dei Borghi più belli dItalia, tra cui Monteprandone.

Il concerto è uno spettacolo musicale tenuto dal M° Sergio Capoferri alla fisarmonica e dal M° Daniele Funari al violino e dedicato, nel centenario della sua nascita, ad Henry Mancini, compositore di origini abruzzesi, autore di 500 canzoni e vincitore di 4 Oscar.

Di lui verranno eseguite le più famose colonne sonore dei film Hollywoodiani Moon River dal film Colazione da Tiffany (1962), Pink Panther tema del film La Pantera Rosa (1963),

Ci sarà spazio anche per altri compositori legati al mondo del cinema, come Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso (1988), Nino Rota con Il Padrino (1972), Astor Piazzolla con “Libertango” dal film Frantic (1988) e Oblivion” dal film Enrico IV (1984). Non mancheranno pezzi di musica pop e barocca.

L’evento avrà inizio alle ore 19. Lingresso è libero.

Al termine dello spettacolo sarà possibile prendere parte alla seconda edizione di Cantine al Borgo, rassegna enogastronomica, promossa dall’asd Monteprandone, per degustare i vini delle 25 migliori aziende vinicole di Marche e Abruzzo e gustare deliziosi piatti preparati dai ristoratori e dagli esercenti del borgo storico.