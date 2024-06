RIPATRANSONE – Il 17 Festival, organizzato dall’Associazione culturale 17 Festival, si prepara per la sua 10° edizione perseguendo l’obiettivo per cui è nata: sensibilizzare sulle malattie del sangue e raccogliere fondi per la ricerca e la lotta contro la leucemia e i linfomi. In memoria di Marzia, la manifestazione si è trasformata in uno dei festival più importanti del Centro Italia, con l’obiettivo di trasformare il dolore in azione e passione attraverso la musica e l’arte.

Grazie alla partecipazione di numerosi artisti e al sostegno di sponsor e pubbliche amministrazioni, il festival ha contribuito a importanti progetti di sostegno all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, tra cui la ristrutturazione del reparto di ematologia e l’acquisto di apparecchiature per il laboratorio molecolare. La 10° edizione del festival farà tappa nel Comune di Ripatransone, presso l’Anfiteatro delle Fonti coinvolgendo personalità di vari generi artistici.

Ospiti della 1°serata lunedi 8 luglio saranno la band I HATE MY VILLAGE un collettivo che nasce dalla fusione tra musicisti e cantanti di alcune delle band che hanno rivoluzionato il mondo Indie: Alberto Ferrari voce dei VERDENA, Adriano Viterbini fondatore dei BUD SPENCER BLUES EXPLOSION, Fabio Rodanini chitarrista degli AFTERHOURS e ospite fisso del programma televisivo PROPAGANDA LIVE e Marco Fasolo frontman dei JENNIFER GENTLE , a seguire APPINO voce e fondatore dei ZEN CIRCUS, nella stessa serata ci sarà un’ospite SPECIALE, un cantautore che ha collezionato moltissimi premi e verrà annunciato nei prossimi giorni.

Nella 2° serata ci sarà spazio per i giovani, aprirà la serata un’amico del 17Festival: J-AND, poi sarà la volta di NELLO TAVER con i suoi testi Black humor e chiuderà la serata MECNA.

I biglietti su: www.ciaotickets e nelle rivendite autorizzate.

Info: 339 8207220 – associazione17festival@gmail.com