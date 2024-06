SAN BENEDETTO – La macchina organizzativa dell’Asd Porto85 è partita a pieno regime per mettere di nuovo in cantiere a Porto d’Ascoli il Miglio Marino a nuoto, intitolato alla memoria di Nazzareno Bamonti.

Con questa nuova edizione alle porte, in programma sabato 22 giugno, si vuole dare concretezza al lavoro svolto dal sodalizio presieduto da Roberto Marcelli per un appuntamento che ha tutti i presupposti per crescere ed ampliare i propri orizzonti, in virtù dell’abbinamento con il Circuito Adriatico Acque Libere del quale è l’unica tappa marchigiana, in perfetta sintonia con le altre sette tappe che si disputeranno in Abruzzo.

La partecipazione è estesa agli uomini e alle donne di età compresa tra i 10 e gli 80 anni compiuti entro il 21 giugno, atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto, ma anche muniti di certificato medico agonistico per nuoto o triathlon.

Il percorso, lungo 1852 metri, l’equivalente di un miglio marino, è di tipo lineare da nord verso sud all’esterno delle scogliere. La partenza è prevista alle 18 presso lo specchio di mare antistante la concessione numero 66 per raggiungere l’arrivo fissato allo chalet Nettuno (concessione numero 109 dove avrà luogo il ritrovo alle 16 e la consegna della cuffia e del chip). Il tempo massimo per terminare la gara è fissato in settanta minuti.

La quota di partecipazione è di 15 euro e dà diritto a cuffia, medaglia di partecipazione e ristoro finale.

A consentire l’ottima riuscita della manifestazione i partner locali Atg Toolsgarden, Hotel Sporting, Dionisi Sport, Ristorante Papillon, Orsini & Damiani Ortofrutta, Giorno per giorno bio, Frigotecnica Internazionale, Hotel Poseidon e Nettuno, Autonoleggio Alydama, Orsini lavanderia industriale e Andrè Media Group.