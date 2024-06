Cronaca di Lucia Pignati. Foto e video di Mauro Vannini.

SAN BENEDETTO – Si è riunita in seduta ordinaria l’Assemblea del Consiglio Comunale il giorno 15 giugno presso l’Aula Consiliare

Ben 26 i punti all’ordine del giorno:

1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 23/04/2024

2 INTERROGAZIONE ad iniziativa DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI E AURORA BOTTIGLIERI ad oggetto “LAVORI MANUTENZIONE SOTTOPASSO VIA MARE”

3 INTERROGAZIONE ad iniziativa DEI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLO CANDUCCI E AURORA BOTTIGLIERI AD OGGETTO “PROBLEMA PARCHEGGI QUARTIERE SENTINA”

4 INTERROGAZIONE AD INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ANNAALISA MARCHEGIANI AVENTE AD OGGETTO “Piano particolareggiato comparto Brancadoro”

5 INTERROGAZIONE AD INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE ANNALISA MARCHEGIANI AVENTE AD OGGETTO “Progetto Casa comunale primo stralcio PRU nr 6: immobile, ex Enel, ubicato tra le vie Toscana, Lucania e Umbria”

6 INTERPELLANZA ad iniziativa della consigliera comunale luciana barlocci riguardante lo spettacolo “la tana del coniglio”

7 INTERPELLANZA AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI AURORA BOTTIGLIERI E PAOLO CANDUCCI riguardante le cabine elettriche di via Dandolo

8 COMUNICAZIONE PRELEVAMENTI DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO

9 COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

10 RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA PER SPESE NUOVA SEDE PM E INDAGINI ISTAT

11 RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA PER SPESE DI PERSONALE ATS 21 A SEGUITO DI DELIBERAZIONE COMITATO DEI SINDACI

12 RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA CON D.G.C. N.94/2024 RIGUARDANTE L’APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

13 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA ESECUTIVA N. 181/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

14 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – PARCELLA AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA – NOTA PROT. PEC N. 27504 DEL 09/04/2024

15 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE COMPENSI CTU RESO DAL GIUDICE NELLA CAUSA CIVILE N.826/2022 DINANZI TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

16 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA ESECUTIVA N.98/2024 GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

17 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA ESECUTIVA N. 304/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

18 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – PARCELLA AVV. ANDREA GALVANI DEL FORO DI ANCONA – NOTA PROT. PEC N. 27501 DEL 09/04/2024

19 ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – UTENZE IMMOBILE COMUNALE DI VIALE DELLE TAMERICI DELL’EX CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DELLE PALME

20 PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI (PEF) – PRESA D’ATTO VALIDAZIONE ATA RIFIUTI – ATO 5 ASCOLI PICENO – DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27.05.2024 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA n. 363/2021 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025.

21 VERIFICA DELLA PERMANENZA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.193 COMMA 2 DEL D.LGS.267/2000. ESAME ED APPROVAZIONE

22 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26 – APPLICAZIONE QUOTA DISPONIBILE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

23 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

24 APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024, RIDUZIONI E SCADENZA RATE DI PAGAMENTO

25 ART. 37 D. LGS. 36/2023 E D.M. IITT 14/2018. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

26 Richiesta titolo unico art. 8 D.P.R. n. 160/2010 in variante allo strumento urbanistico per realizzazione di impianto automatico di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati, con annessa anticella, in Via Pomezia, 14. Ditta: Associazione di produttori Promarche Soc. Coop. Agr. p.a. – Approvazione della variante urbanistica

________________________________________________________________________

Ore 9.00 appello ed inizio dei lavori.

Ore 9.07 Ordine del giorno n. 1 approvazione verbale seduta precedente. F- Unanimità

P2 – Canducci- Bottiglieri

I – intervenire con un urgenza per risolvere le partite di acqua del sottopasso di via Mare, realizzazione di un nuovo sottopasso e del manto stradale

Ore 9. 11 Parola al vicesindaco Antonio Capriotti “Il problema è complesso, non è mai stato perso di vista e per il quale erano stati stanziati fondi di intervento per un soluzione non definitiva. il 19 giugno è stato effettuato un intervento di asfaltatura, dal basso verso s l’alto da 6 a 3 cm dalla superficie con asfaltatura a caldo. Soluzione sufficiente per un anno in quanto secondo gli esperti nel periodo estivo la falda si abbassa. Per la soluzione definitiva c’è accordo con l’Università di Chieti che realizzerà uno studio geologico e affiancato allo studio e al progettista per i quali sono tati stanziati 11 mila euro. Il problema è allo studio di un ingegnere esperto di permealizzazione per capire le cause, affrontare la problematica e risolverla in modo permanente. Affrontare con le ferrovie dello stato e l’amministrazione una volta per tutte il problema di via Mare. Entro l’anno sarà avviata la procedura per una soluzione definitiva.

ore 9.19 Risposta di Canducci “Grazie perché problematica piuttosto sentita. Sono anni che si discute di questa problematica e si è arrivati alla definizione che si tratta di un’infiltrazione. Ora viene detto che con Chieti si troverà una soluzione. I Tempi sono troppo dilatati per un tema tanto sentito. Si poteva intervenire già con ditte specializzate senza bisogno dell’università, che in ogni caso, poteva essere coinvolta prima. “Occorre che si prenda di petto e si risolva senza coinvolgersi in progetti tanto più grandi, forse un po’ eccessivi.”

P3- Problemi parcheggi Sentina

Ore 9.25 – Canducci: quartiere lamenta parcheggi sentina – trasformare utilizzare i parcheggi nell’area sottostante la sopraelevata. Quali i tempi? Quando realisticamente realizzati

ore 9.31 – Vicesindaco Capriotti: I rapporti con la provincia risalgono a 3 anni fa. In un’ intervista il consigliere provinciale Simone Vecchis del 2022 richiese l’ utilizzo e gestione di quelle aree e rinnovo delle convenzioni passate delle aree già concesse. La provincia e i cambi dirigenza hanno causato ritardi nell’arrivare a conclusioni che la giunta si augura di avere. Somma 200.000. In attesa della risposta ufficiale della provincia. la Pista ciclabile è collegata ad un finanziamento.

Ore Risponde Paolo Canducci – Canducci- Risposta che rende ottimisti – Vicenda che non vede la parola fine. La provincia non risponde. Tempo fa la provincia lamentava mancanza di documentazione presentata. Di fatto niente parcheggi anche questa’anno. Nè smentito, né spiegato se il nuovo progetto del campo Ciarrocchi prevede un’area di sosta.

Comprendere con il comitato del quartiere sentina si possa lavorare. Sull’eliminazione di una porzione del percorso ciclabile in favore della realizzazione di parcheggi. La delibera che prevede 7000000 di investimento per la sentina dev’essere revocata o confermata e investiti, 200mila sono solo una parte dei fondi stanziati nella delibera precedente

P3- Annalisa Marchegiani Piano particolareggiato comparto Brancadoro

Ore 9.43 Risponde l’assessore all’urbanistica Gabrielli – “Penso che sia chiara la stretegicità di questa area, lo dice l’azione politica degli anni passati: già sul finire degli anni 90 si pensava di intervenire su quell’area con piani ecosostenibili, Sempre tenuta in considerazione fino dall’amministrazione Piunti. L’amministrazione intende muoversi secondo quanto prevede l’art. 49, per attrezzature ed impianti di interessi generali, di interesse urbano. In queste zone il piano si attua per intervento preventivo. Per quanto si intende rimanere nel rispetto del piano regolatore generale, confrontandoci con il civico consenso e con i proprietari di quell’area in modo da “assicurare uno sviluppo equilibrato di questa città che rappresenta a livello territoriale e in modo che accresca il suo appeal”

ore 9.52 risponde la consigliera Marchegiani: Conviene sulla’area strategica, vero polmone della città, un piano da 6 milioni quando è stata acquistata per 2 : finalmente la città avrà un terzo di verde, finalmente il Riviera delle Palme e il palazzetto avranno dei parcheggi, sì al bene di tutti, ma in primis resta l’interesse pubblico. Considero questa interrogazione solo la prima puntata e invito alla prudenza nel rilasciare interviste. Non perdiamo di vista l’interesse della città”

Punto 13 – 13 Favorevoli, 11 contrari, il Consiglio approva

Punto 14 – 13 Favorevoli 11 contrari, il Consiglio approva

Punto 15- 13 Favorevoli 11 contrari il Consiglio approva

Punto 16- 13 Favorevoli 11 contrari il Consiglio approva

Punto 17- 13 Favorevoli 11 contrari il Consiglio approva

Punto 18- 13 Favorevoli 11 contrari il Consiglio approva

p-20 Relazione del vicesindaco Capriotti sul piano della gestione dei Rifiuti

Ore 11. 24 Risponde Paolo Canducci: “C’è un piano industriale bloccato. Noi portiamo i rifiuti fuori a prezzi esorbitanti. abbiamo una raccolta differenziata al 67%, qual’è la vostra visione per portarla all’80%. ci dice da un’anno che è pronta la tariffa puntuale, ma dov’è questa tariffa? Ne parliamo il prossimo anno? Sono meccanismi difficili da intaccare, perchè nei rifiuti girano tanti soldi. Noi abbiamo un vantaggio: abbiamo una società solida, sia sott0 l’aspetto tecnico che da quello finanziario, ma bisogna dargli un indirizzo. Noi siamo una città turistica, abbiamo una media di rifiuto procapite di 700 Kg. mentre la media nazionale è la metà, perchè ci sono le strutture ricettive.”

Ore 11.50 Luciana Barlocci: ” Bene la guardia ambientale, ma la guardia ambientale controllai Cittadini, ma chi controlla Picenambiente? Chi controlla i contratti? chi controlla che i cassonetti vengano regolarmente lavati? Chi controlla se picenambiente lava le strade? Voi avete scintementeabdicato al controllo della Picenambiente ”