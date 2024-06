FERMO – Vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio per la grandine che ha interessato la zona di Porto Sant’Elpidio.

Interventi per allagamenti di scantinati, soccorsi ad automobilisti nei sottopassi e per la rimozione di piante pericolanti.

AGGIORNAMENTI

Proseguiti per tutta la notte gli interventi dei Vigili del Fuoco per far fronte ai danni causati dalla forte grandinata di ieri. Portati a termine 55 soccorsi nella zona di Porto Sant’Elpidio.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, si sono registrati danni anche nel supermercato Lidl di Via Trentino, per un crollo parziale del solaio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Ulteriormente i Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare una donna allettata dal suo appartamento in Via IV Novembre.