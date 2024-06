SAN BENEDETTO – È previsto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno il prossimo intervento di disinfestazione adulticida che interesserà il territorio comunale nella sua interezza.

Gli operatori della ditta incaricata, National Sanit srl, eseguiranno la disinfestazione volta all’eliminazione degli esemplari adulti con l’impiego di prodotti specifici e biocidi su sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica, oltre a tutte le aree pubbliche rilevate grazie alle segnalazioni dei cittadini, inoltrate di persona tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o con l’app Municipium.

Come già in passato si ricorda che, alla luce dell’esperienza maturata negli anni, il migliore risultato nell’opera di contenimento della proliferazione delle zanzare si ottiene con il coinvolgimento dei cittadini. Si richiede dunque la collaborazione di tutta la cittadinanza nell’adottare buone abitudini come avere cura di giardini e balconi, evitando di lasciare ristagni e accumuli d’acqua o avanzi di cibo.