SAN BENEDETTO – Anche quest’anno l’IIS “A.Capriotti” di San Benedetto ha proposto alle proprie studentesse e agli studenti, il progetto Eco-Schools “Impariamo a conoscere il cane” dell’ASD CANminando insieme – Gruppo Cinofilo. Nell’arco degli otto incontri sono state

coinvolte 11 classi, per un totale di 240 alunni circa.

Il progetto ha previsto la partecipazione di 4 cani Labrador: Hola & Agata, formate per la Dog Therapy e impegnate nelle attività di EAA (Educazione Assistita con animali) con dimostrazione di Agility, e Ambra & Miral (Unità Cinofile da Soccorso) impegnate nella dimostrazione di obbedienza e di ricerca dispersi (Mantrailing), in collaborazione con l’Associazione Love Your Dog. I Labrador sono stati impegnati a scuola in attività utili a favorire l’inclusione scolastica fra gli studenti, migliorare le loro capacità espressive, stimolare e aiutare i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali.

La Dog Therapy, che nel contesto scolastico prende il nome di Educazione Assistita con Animali (AAE), può costituire, infatti, un’ottima opportunità per favorire l’autostima e il rendimento scolastico di tutti gli studenti. Attraverso la relazione cane-uomo si vuole stimolare, inoltre, negli alunni il linguaggio verbale e non verbale; questa relazione può essere anche un valido sostegno per lo sviluppo motorio che si concretizza in attività di gioco e di movimento messe in atto con il cane.

L’attività di AAE può aiutare a sviluppare il rispetto delle regole, il rispetto del “diverso da sé”, migliorando sia l’autonomia personale, sia la capacità di comunicare e socializzare, favorisce l’interazione e stimola gli allievi ad esprimere liberamente le proprie emozioni.

Esprime soddisfazione il Dirigente Scolastico, professor Enrico Piasini: “Il nostro Istituto ha sempre proposto percorsi didattico-formativi personalizzati a sostegno dei propri studenti, affinché la scuola costituisca davvero uno spazio di incontro, in cui ognuno possa migliorare

il rapporto con sé e con gli altri, di espressione delle risorse personali e di crescita”.