SAN BENEDETTO – Il presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini ha convocato la prossima seduta consiliare per sabato 15 giugno con inizio formale alle ore 8. Sono 26 i punti inseriti nell’ordine del giorno tra cui si segnalano:

– le due interrogazioni dei consiglieri Canducci e Bottiglieri (che chiedono lumi sui tempi per riasfaltare il sottopasso di via del Mare sulla volontà di destinare a parcheggi le aree sottostanti la soprelevata Ascoli mare in zona Sentina nonché sui progetti per reinvestire in quel quartiere i proventi derivanti dall’edificazione dell’area ex Remer), le due interrogazioni della consigliera Marchegiani (che chiede di riferire sulle linee di indirizzo che verranno date per il piano particolareggiato di zona Brancadoro e sulle azioni che si intendono attuare per recuperare al patrimonio comunale gli immobili di via Lucania);

– le interpellanze della consigliera Barlocci (in merito al sostegno economico offerto dal Comune allo spettacolo “La Tana del coniglio”) e dei consiglieri Bottiglieri e Canducci (circa le cabine elettriche posizionate in via Dandolo a servizio del nuovo impianto fognario della zona);

– le comunicazioni relative a prelevamenti, già deliberati dalla Giunta, dal fondo rischi contenzioso e dal fondo di riserva;

– la ratifica di alcune variazioni di bilancio, già deliberate dalla Giunta in via d’urgenza;

– il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da vicende giudiziarie e dal pagamento di utenze dell’immobile comunale di via delle Tamerici già sede del disciolto Consorzio Turistico;

– la presa d’atto della validazione, da parte dell’ATA Rifiuti, dell’aggiornamento biennale del piano finanziario di gestione dei rifiuti che prevede per il 2024 un costo complessivo di Euro 13.437.277,00 di cui € 8.342.545,00 per la parte variabile e € 5.094.732,00 per la parte fissa;

– l’approvazione della verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio, l’applicazione della quota disponibile del risultato di amministrazione 2023 che ammonta a € 5.177.667,23 e dell’avanzo di amministrazione vincolato che ammonta ad € 4.737.273,93;

– l’approvazione delle tariffe della TARI per il 2024, delle riduzioni e delle date di scadenza delle rate.

Le scadenze saranno due, una a luglio e una entro il 2 dicembre. Le riduzioni saranno proporzionate al numero di componenti il nucleo familiare mentre ci sarà un’esenzione per le nuove utenze non domestiche;

– l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi;

– l’approvazione della variante urbanistica per la realizzazione di un impianto automatico di stoccaggio di ortaggi surgelati in Via Pomezia della cooperativa agricola Promarche.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming dal sito del comune www.comunesbt.it (percorso L’Amministrazione – Consiglio comunale – Diretta delle Sedute) o dalla homepage del Bollettino Ufficiale Municipale (bum.comunesbt.it).