SAN BENEDETTO – La città di San Benedetto perde un altro personaggio importante del mondo dell’artigianato e dell’arte. All’età di 92 anni, ha concluso i suoi giorni terreni il popolare artista e falegname Serafino Pulcini, meglio noto come “Lu maestro”.

La sua bottega artigiana di via Toscana è stata per anni la più apprezzata dai sambenedettesi, ma anche da chi, attirato dalla qualità delle sue produzioni, faceva un po’ di chilometri, pur di non privarsi delle realizzazioni de “Lu maestro”. Molto conosciuto in città, era stimato da tutti, così che, quando decise di lasciare le redini della sua bottega di falegname al figlio Umberto (una grande promessa del calcio che giocò anche nel settore giovanile della Samb), furono tantissimi coloro che rimasero suoi fedeli clienti.

Una vita dedicata all’arte e all’artigianato e c’è da essere certi che “Lu Maestro” mancherà a tutti.