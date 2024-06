SAN BENEDETTO – Gli avvisi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARI per l’anno 2024 saranno spediti entro il mese di luglio, una volta approvate dal Consiglio comunale del 15 giugno le relative tariffe.

I contribuenti devono sapere che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha introdotto da quest’anno due componenti perequative che saranno aggiunte all’importo dovuto. Queste componenti ammontano complessivamente a € 1,60 ad utenza per anno che il Comune dovrà poi riversare alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (Csea).

Le due quote verranno indicate nell’avviso di pagamento con le sigle UR1 (a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati) e UR2 (a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

L’avviso conterrà, come sempre, il calcolo della TARI basato sui dati in possesso dell’Ente.

Come già ricordato in precedenza, la TARI non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche o delle richieste presso altri uffici comunali (es. richieste di autorizzazioni commerciali), ma è necessario presentare apposita dichiarazione tramite la modulistica predisposta dall’Ente e disponibile sul sito istituzionale entro 90 giorni dall’inizio/fine dell’occupazione (art. 29 del regolamento TARI).

La mancata presentazione della denuncia corrisponde a omissione ed è sanzionabile, oltre a inibire la possibilità di rettificare il tributo e richiedere il rimborso per periodi precedenti, anche qualora non si sia avuta la disponibilità dei locali ma la stessa non sia stata tempestivamente comunicata.

Gli sportelli del Servizio tributi sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18. Negli stessi orari è possibile contattare telefonicamente gli uffici ai numeri 331 2607968 / 335 6319863.

Lo sportello della delegazione comunale di largo Nilde Iotti a Porto d’Ascoli è invece aperto il mercoledì dalle 10:30 alle 13.