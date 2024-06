SAN BENEDETTO – Lo scorso sabato l’IIS “A. Capriotti” ha accolto molti dei quasi 200 alunni che, a partire dal prossimo settembre, entreranno nelle aule del Liceo Linguistico e dell’Istituto Tecnico del settore Economico, permettendo così agli studenti di sperimentare particolari attività didattiche nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio e consentendo alle loro famiglie di ottenere importanti indicazioni sull’avvio del prossimo anno scolastico.

La Giornata dei Neoiscritti è stata organizzata, dallo staff Orientamento, in concomitanza con l’anniversario dell’intitolazione, quarantuno anni fa dell’allora Istituto Tecnico Commerciale, al tempo da poco trasferito nell’attuale sede di via Guido Sgattoni, in zona Ragnola, ad Augusto Capriotti, quando la comunità scolastica volle che il nome dello scienziato e professore restasse scolpito quale valido esempio ai giovani di una vita dedita allo studio.

Al termine della mattinata, in un passaggio di testimone significativo, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso “Un logo per il Capriotti”, organizzato dalla professoressa Romina Morresi, Funzione Strumentale – Area 3 e giudicato da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, professor Enrico Piasini, e composta dai suoi Collaboratori, professori Giampaolo Sorrentino e Fiorella Marchei, dalle Funzioni Strumentali, professori Maria Allegretti, Francesco Maria Anzivino, Emanuela Bruni, Lucia Capriotti, Maria Donata Cecere, Sabrina Proietti, Paola Talamè, Ines del Valle Yepez, dalla rappresentante della componente docenti, professoressa Lucia Moretti, e dall’ex alunno e artista fotografo Samuele Ripani.

Hanno partecipato: Francesco Carosi (ex alunno e tirocinante), Sara Del Toro (studentessa – 5^D Liceo Linguistico), Francesca Gulli (Personale ATA), Aurora Loggi (studentessa – 4^D Liceo Linguistico), Nicole Romani (3^ B – Liceo Linguistico), Camilla Ruffo (studentessa – 5^ D Liceo Linguistico), Arianna e Luca Sestili (studentessa – 5^ B Liceo Linguistico e genitore presidente del Consiglio d’Istituto), Daniele Spina (Personale ATA). Il logo vincitore, rappresentazione iconica e simbolo della comunicazione dell’Istituto, ideato da Francesco Carosi, sarà presentato ufficialmente all’inizio del prossimo anno scolastico.

Dichiara il Dirigente Scolastico: “La commissione giudicatrice ha selezionato il logo vincitore perché, nella semplicità dell’elemento iconico, riesce a rappresentare perfettamente la complessità dell’Istituto, formato da due distinte ma complementari anime, quella tecnico-economica e quella linguistica, accomunate dalla vocazione alla comunicazione e all’internazionalità”.