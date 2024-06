GIULIANOVA – È successo nella giornata di sabato 1 giugno. Una donna in bici, Monica Tassoni, di anni 56, che stava attraversando il sottopasso di via D’Annunzio, è stata investita da un’auto.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, cadendo, la donna ha sbattuto violentemente la testa: inutili i soccorsi del personale sanitario.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Il sottopasso è rimasto chiuso al traffico.

Il cordoglio del sindaco Costantini e dell’Amministrazione Comunale tutta

“Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale, sentendo di rappresentare il sentimento dell’intera città, esprimono il proprio dolore per la drammatica e improvvisa scomparsa di Monica Tassoni, vittima di un incidente stradale in via D’Annunzio. Alla famiglia porgono le più sentite condoglianze e si stringono ai suoi cari nella speranza che l’affetto e la vicinanza della comunità giuliese possano essere di sostegno in questo momento di indicibile sconforto”.