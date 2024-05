RIPATRANSONE – L’evento, come richiamato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, è finalizzato a “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”.

Nel corso degli anni, considerando i bisogni concreti delle persone malate e sofferenti, l’obiettivo della giornata è andato ampliandosi, abbracciando quasi tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di rilievo la fase terminale della vita.

Il Comune di Ripatransone è stato il primo in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento di “Città del sollievo” dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, titolo riconosciuto dall’ANCI, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. È dalla nomina di Ripatransone a prima città del sollievo che ha preso il via negli anni successivi la costruzione della rete città del sollievo, che ad oggi conta centinaia di comuni che hanno assunto l’impegno partecipativo, formativo e informativo nella promozione della cultura del sollievo.

Per celebrare la XXIII giornata, l’amministrazione ha organizzato i seguenti eventi: