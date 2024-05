CORROPOLI – Nel primo pomeriggio del 4 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto è intervenuta sulla SP259, al km 7+100, nel comune di Corropoli, a seguito di un grave incidente stradale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una Citroen con alla guida un 58enne di Torano Nuovo.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Alba Adriatica, l’auto, mentre percorreva la statale in direzione Nereto, è uscita di strada e si è scontrata frontalmente con un albero. A seguito del violento impatto il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo. I Vigili del Fuoco hanno liberato l’uomo riuscendo così ad estrarlo dallo sportello posteriore. Inoltre i Vigili del Fuoco, in collaborazione con i sanitari giunti sul luogo, gli hanno praticato a lungo manovre di rianimazione cardiopolmonare senza riuscire a salvargli la vita.

Sul luogo dell’intervento sono intervenute anche un’eliambulanza e personale sanitario del 118 di Sant’Omero e della Croce Bianca di Sant’Egidio.