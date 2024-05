RIPATRANSONE – La Vicedirettrice della Banca di Ripatransone e del Fermano, Paola Vallorani, è stata insignita della Stella al Merito del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito della cerimonia che si è svolta il 1° maggio, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana ad Ancona.

Tale onorificenza viene conferita dal Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai lavoratori dipendenti che, in almeno venticinque anni di attività, si sono distinti per particolari meriti in imprese pubbliche o private: la decorazione comporta, per la Vicedirettrice della Banca di Ripatransone e del Fermano, anche l’assunzione del titolo di Maestra del Lavoro.

«Sono onorata – ha commentato Paola Vallorani – di aver ricevuto questo riconoscimento, che condivido con tutti i miei colleghi, quelli di un tempo e quelli di oggi. È con tutti loro che ogni giorno ho condiviso l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi, raccogliendo le immancabili sfide quotidiane. Perché anche quando lo sforzo è stato più grande, ciascuno ha fatto del proprio meglio per raggiungere i traguardi utili alla crescita ed al sostegno delle comunità in cui operiamo, contribuendo a fare della nostra azienda una realtà “differente” davvero. Per questo motivo, credo che l’onorificenza sia anche per tutti loro».