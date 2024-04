RIPATRANSONE – Il progetto presentato dal Comune di Ripatransone per la partecipazione al Bando PR FESR 2021-2027, ASSE 1, azione 1.2.2 intervento 1.2.2.2 “Servizi digitali integrati” è stato incluso nella graduatoria di merito, approvata con Decreto del Dirigente Transizione digitale e informatica n. 121 del 24/04/2024. Con il medesimo atto la Regione ha stabilito la concessione del contributo per un importo pari a € 45.000,00.

Il progetto consentirà all’ente di realizzare un nuovo portale – aggregatore dei contenuti turistici della Città – ad ulteriore potenziamento dei servizi digitali già in essere con il portale visitripatransone.it, che farà da vetrina digitale delle strutture e dei servizi offerti, pensato per la valorizzazione, la comunicazione e il marketing del patrimonio culturale. Inoltre, saranno realizzati itinerari turistici e una guida turistica digitale concepita, in ottica di sostenibilità e di facilità d’uso, come strumento alternativo alla guida cartacea, di supporto all’utente e a tutti gli operatori turistici e della ricettività della città, facilmente aggiornabile.

Come confermato dall’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e alla Digitalizzazione, Andrea Maria Antonini, nella comunicazione inviata ai Sindaci dei comuni ammessi in graduatoria, la realizzazione dei progetti approvati risulta fondamentale per attuare una strategia digitale locale comune, sostenibile ed approfondita finalizzata a garantire, tra le altre cose, la promozione e valorizzazione economica dei territori e la costruzione di città intelligenti e la semplificazione dei rapporti con il cittadino attraverso il digitale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, delegato a Turismo, Comunicazione ed Innovazione, Dottor Stefano Fraticelli dichiara: “Esprimiamo estrema soddisfazione per l’ottenimento di questo finanziamento che andrà a potenziare ulteriormente le nostre piattaforme di comunicazione turistica. Crediamo che la promozione turistica debba necessariamente passare non solo su contenuti di valore, ma anche attraverso canali adeguati alle esigenze del mercato, e su questo vogliamo continuare a lavorare andando in continuità con quanto fatto in questi anni con gli asset Visit Ripatransone presenti su web e social media“.