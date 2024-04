SAN BENEDETTO – Weekend di successi per ben tre settori della World Sporting Academy. Ottimi risultati per la società sambenedettese che ha conquistato complessivamente ben 16 medaglie nei campionati regionali della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) di Ginnastica Artistica Maschile, Femminile e CSEN di Ginnastica Ritmica.

Di seguito i risultati:

Ginnastica Artistica Maschile:

Campionato Regionale FGI SILVER LA

Categoria A1:

• Giacomo Sacconi, 2° classificato

• Alessandro Doria, 3° classificato

Categoria A3:

Giona Santori, 1° classificato

Ginnastica Artistica Femminile:

Campionato Regionale FGI SILVER

LC3 BASE

Categoria S1:

• Valentina Castelli, 1° classificata

Categoria S2:

• Jennifer Cicconi, 1° classificata

• Andreah Battellini, 2° classificata

• Rachele Citeroni, 3° classificata

LC3 AVANZATO

Categoria S1:

• Chanel Gabrielli, 4° classificata

Categoria S2:

• Chiara Kuci, 1° classificata

LC BASE

Categoria S2:

• Anna Zorina, 1° classificata

Ginnastica Ritmica:

Campionato Regionale CSEN

SILVER CUP 1 Categoria SENIOR:

• Elisa Medori, 1° classificata Palla e Clavette

SILVER CUP 2 Categoria JUNIOR:

• Elisa Medori, 1° classificata Palla e Clavette

SILVER CUP 2 Categoria JUNIOR:

• Sofia Toccaceli, 2° Clavette e 3° Nastro

SILVER CUP 2 Categoria SENIOR:

• Elisa Medori e Sofia Tocacceli, 1° classificate Coppia Cerchio

GOLDEN CUP 1 Categoria SENIOR:

• Flavia Camaioni, 1° classificata Cerchio e 2° Clavette

La società si congratula con tutti gli atleti e tecnici che hanno partecipato alla realizzazione di questi risultati.

Desidera, inoltre, annunciare una grande notizia per questo fine settimana. La tredicenne Gaia di Pietro è stata convocata da parte del CT della nazionale italiana, Ing. Enrico Casella, per una gara di rilevanza mondiale, il “Trofeo internazionale della Città di Jesolo” che la vedrà partecipare assieme ad altre atlete provenienti da tutto il mondo a conferma che “Labor Omnia Vincit”.

Un ringraziamento speciale allo Sponsor “Esca Condipresto” che ci accompagna in questa grande avventura ed a “Youth d’Élite” per la fornitura dell’abbigliamento sportivo per il settore femminile.