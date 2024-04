TERAMO – I militari della Compagnia di Giulianova, coadiuvati dalle unità cinofile, sottoponevano a controllo un’autovettura diretta sulla fascia costiera, rinvenendo alcune dosi di hashish e ketamina in polvere.

Il comportamento sospetto e nervoso dei giovani occupanti induceva i militari a ipotizzare che i soggetti fermati potessero detenere ulteriori stupefacenti presso le loro abitazioni. Difatti, le successive attività di perquisizione permettevano di rinvenire altre dosi di hashish per complessivi 15 grammi di sostanza stupefacente, ketamina in polvere, per complessivi 36 grammi, n. 3 pasticche di ecstasy, n. 1 bilancino di precisione, vario materiale per la lavorazione della ketamina liquida e denaro contante per un totale di 2.510 euro.

Trovato inoltre, debitamente occultato, un flacone contenente oltre mezzo litro di ketamina liquida da trasformare, dopo opportune lavorazioni, in ketamina in polvere, pronta per essere smerciata.

I finanzieri sequestravano le sostanze stupefacenti, il denaro e i restanti beni utilizzati per il confezionamento delle dosi, traendo in arresto il soggetto che, su disposizione della locale Magistratura, veniva posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e segnalando gli altri due soggetti alla Prefettura di Teramo.