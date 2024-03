GROTTAMMARE – In linea con molte altre realtà locali italiane, anche il Consiglio cittadino affronterà la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista australiano Julian Assange, su cui pende un mandato di cattura degli Stati Uniti per cospirazione e spionaggio, dopo aver reso pubblici, nel 2010, attraverso la piattaforma Wikileaks, documenti riservati che hanno svelato gravissimi abusi perpetrati dal governo e dall’esercito americano. Da più di 12 anni, Assange è privato della libertà. Attualmente, è recluso in un carcere di massima sicurezza di Londra.

La proposta arriva dall’associazione Blow Up, realtà culturale da anni operativa sul territorio, in “difesa del diritto di informazione e del principio della libertà di stampa”.

Il tema figura tra i punti in trattazione del prossimo Consiglio comunale convocato per lunedì 25 marzo. La seduta avrà inizio alle ore 17 e potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso il canale YouTube “Comune di Grottammare”.

In programma, un ordine del giorno di ampio respiro anche dal punto di vista dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, oggetto di una modifica dello Statuto comunale, ad integrazione dell’art. 1. La variazione recepisce il nuovo articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni e richiama il principio cardine dello sviluppo sostenibile.

Lo sguardo alle tematiche ambientali diventa realtà nel punto successivo, riguardante l’adesione del Comune all’associazione “Comunità energetica rinnovabile Dinamo”, fondata lo scorso 22 febbraio da un gruppo di cittadini intenzionati ad abbracciare la transizione energetica e migliorare la coesione sociale, favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili ed alleviare la povertà energetica.

In approvazione, c’è anche il Regolamento comunale per l’utilizzo di volontari civici nelle strutture e nei servizi del Comune, attraverso il quale l’ente intende normare l’ insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà e impegno civile.

All’ordine del giorno anche una variazione di bilancio, le cui voci di maggior valore sono rappresentate da un contributo PNRR di 1.329.070 euro, ottenuto per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e oltre 160mila euro di maggiori trasferimenti per il sociale.

La seduta si chiuderà su questioni di natura urbanistica, legate ad un aggiornamento delle dimensioni della fascia di rispetto autostradale (progetto norma 19) e conseguenti azioni intraprese dal Comune per il trasferimento di alcuni oneri ai relativi proprietari.

La presentazione di interrogazioni e mozioni promosse dai gruppi consiliari anticiperà l’avvio della discussione. Nello specifico:

-per “Grottammare c’è”: “Installazione di erogatori di acqua frizzante dei monti Sibillini a 5 centesimi/litro” e “Fenomeno bullismo” (interrogazioni consigliere Giuliano Vitaletti); “Occupazione suolo pubblico attività di spettacoli viaggianti” e “Programmazione strategica stagione turistica 2024” (interrogazioni consigliere Marco Sprecacè); “Ricordo di Sir Baden Powell – Intitolazione luogo pubblico” (mozione consigliera Federica Concetti); “Ricordo dei martiri delle foibe – intitolazione luogo pubblico” e “Ricordo del prof. Vittorio Bachelet – Intitolazione luogo pubblico” (mozioni consigliere Marco Sprecacè).

-per “Grottammare Città Unica”: “Nuovi camminamenti pedonali parco dello sport”, “Piante di olivo non potate nel parco Bau Zona Ascolani” e “Cura del verde, piante e siepi in via Torino” (interrogazioni consigliere Lorenzo Vesperini); “Bidoni spazzatura maleodoranti in via Parini” e “Ripristino marciapiedi ammalorati quartiere Zona Ascolani” (mozioni consigliere Lorenzo Vesperini.

-per “Fratelli d’Italia”: “Iniziative per il Carnevale 2024” (interrogazione consiglieri Tiziana Stampatori e Raffaele Rossi).