GROTTAMMARE – Cambio di viabilità domenica prossima 10 marzo, in occasione della settima tappa della gara ciclistica “Tirreno Adriatico”, che attraverserà la città di Grottammare, indicativamente, nel primo pomeriggio. I principali luoghi interessati dal passaggio della carovana ciclistica sono la Ss16 e il Lungomare De Gasperi.

Il Comandante della Polizia locale, Stefano Proietti, ha emanato dunque un’ordinanza nella quale sono dettagliate le modifiche temporanee alla viabilità, a partire già dalle ore 11 di domenica, ad integrazione delle disposizioni prefettizie per la sospensione della circolazione stradale delle arterie oggetto del tracciato di gara.

Le modifiche sono le seguenti:

– divieti di sosta , con rimozione, in via Marche, sul Lungomare De Gasperi e in alcune vie collegate. Più precisamente: via Toscanini, in ambo i lati dal civ. n. 37 alla S.S.16, via F.lli Rosselli; via Bernini, nei pressi del distributore carburanti Agip; via Ischia I, tratto compreso tra l’ingresso all’area Bowling e l’intersezione con via Marche; via Marche, in ambo i lati; Lungomare De Gasperi, in ambo i lati del tratto a sud dell’intersezione con Via Pantelleria.

– divieto di transito , ad eccezione dei veicoli al seguito della competizione in oggetto, dalle ore 14 a fine passaggio della corsa ciclistica, nelle seguenti vie: Cuprense, Toscanini, S.S.16/via Montegrappa, S.S.16/via Bernini, S.S.16/via Ischia I, via Marche, via Pantelleria, Lungomare De Gasperi tratto a sud di via Pantelleria.