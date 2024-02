PORTO SAN GIORGIO – Il 24 e 25 febbraio si è tenuta, al PalaSavelli di Porto San Giorgio, la gara nazionale di balli latino americani, il 32° Winter Match, gara a circuito nazionale.

Hanno partecipato le allieve di San benedetto della scuola di ballo Bailando Dos di Alessandrini Annamaria, sita in via San Michele, scuola molto stimata in ambito di gare regionali e nazionali. L’insegnante le allena con costanza, passione e forte spirito di squadra e nelle gare, con grande frequenza, si guadagnano i primi e secondi posti. Anche in questo caso sono salite sul podio e hanno portato a casa i primi e secondi posti come regione Marche alla gara nazionale.

La Bailando Dos si contraddistingue per la tenacia con cui allena i propri allievi e per l’inestinguibile sete di innovazione e voglia di stare sempre sul pezzo, con il motto “Lo Sport è passione e allenamento“.