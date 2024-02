RICCIONE – Mister Giancarlo Riolfo: “Abbiamo avuto molte occasioni, sono contento della prestazione dei miei ragazzi contro una delle squadre più forti del campionato. Dispiace uscire dal campo a mani vuote perchè avevamo per due volte recuperato il risultato – afferma il mister del Riccione che mastica amaro commentando il risultato finale – ma voglio sottolineare che il gol l’abbiamo subito a tempo scaduto di oltre un minuto. E’ una cosa che mi fa arrabbiare perchè la partita era finita, l’arbitro l’ha allungata. Sono cose che nel calcio succedono, fanno arrabbiare ma ci stanno, pensiamo a ciò che abbiamo sbagliato noi per non ripeterlo domenica prossima”.

Mister Maurizio Lauro: “Per una volta siamo stati noi finalmente a sfruttare i minuti di recupero. Il Riccione è una squadra forte e organizzata, l’ha dimostrato per tutti e 90 i minuti, ma siamo stati bravi noi perchè oggi contava soltanto segnare un gol in più degli avversari. I ragazzi ci hanno messo cuore, fino all’ultimo respiro, sapevamo che potevamo vincerla anche quando in pochi ci credevano. E’ una vittoria che fa tanto per il morale, vincere nel recupero ci dà una bella scossa di entusiasmo. Contento della prestazione di Pietropaolo? Sì della sua come di tutti i ragazzi. Difensivamente c’è ancora qualcosa da migliorare perchè non possiamo concedere gol così facilmente”.