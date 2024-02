COCO: 6 Subisce due goal su cui può far poco, sempre attento e bravo sui cross avversari dove non si fa mai trovare impreparato nelle uscite.

PAGLIARI: 6 Bene il primo tempo dove supporta con molte folate offensive l’asse d’attacco di sinistra insieme a Battista, nella ripresa paga lo sforzo e viene sostituito.

PEZZOLA: 6,5 Buona la sua partita, nel primo tempo sempre molto attento si dedica ad inserimenti in fase offensiva in cui sfiora il goal, gioca spesso d’anticipo concedendo poco o nulla.

SIRRI: 5 Il pareggio odierno lo dobbiamo soprattutto a lui dove le responsabilità per i goal presi sono soprattutto suoi interventi sconclusionati e spesso in ritardo lasciando gli spazi per le conclusioni avversarie.

ZOBOLETTI: 6 Partita ordinata del terzino rossoblù senza errori di rilievo, dalla sua parte cerca di arginare le folate avversarie e ci riesce sempre molto bene, cala nel finale per lo sforzo profuso.

ARRIGONI: 6 Cerca di imporre qualità a centrocampo e ci riesce almeno per 45 minuti, il vantaggio spesso condiziona la squadra costringendo il bravo centrocampista ad un gioco speculare che lo penalizza.

SCIMIA: 6,5 Gioca molto bene in fase di interdizione, contrastando e proponendo filtranti molto interessanti da cui nasce il secondo goal della Samb, deve migliorare la fase conclusiva visto le opportunità create.

TOURE’: 6,5 Ancora una buona partita per il francese, si contraddistingue sempre per tanti palloni rubati e buone proposizioni tecniche, tatticamente impeccabile risulta l’uomo in più di centrocampo.

SENIGAGLIESI: 6,5 Realizza il secondo vantaggio rossoblù con un inserimento e tiro da perfetta ala destra, fino a quel momento non aveva brillato granché risultando spesso inconsistente.

BATTISTA: 6,5 Un gran primo tempo dove mette in sovente difficoltà il Riccione, propone molti cross interessanti come lui sa fare, cala fisicamente nel secondo tempo per generosità e dedizione.

MARTINIELLO: 6,5 Realizza un goal di ottima fattura con un magistrale pallonetto, sfiora il raddoppio con un bel colpo di testa, qualche errore di troppo in fase difensiva ma tutto sommato una buona partita la sua.

TOMASSINI: 6 Il suo ingresso mirato ad alleggerire la pressione da un Riccione che stava tentando il tutto per tutto per pareggiare, riesce poco nell’intento con la complicità dei compagni che non lo servono a dovere.

SBARDELLA: 7 I 3 punti di oggi sono merito suo e questo basta per prendersi il voto più alto.

PIETROPAOLO: 6,5 Entra con la voglia di strafare e forse per questo spesso non riserva buone giocate ma in compenso fornisce l’assista al compagno che valgono i 3 punti e non è cosa da nulla.

LONARDO: 6 Una partita nel finale rocambolesca che fa saltare sostanzialmente schemi e modalità di gioco, lui ci mette il fisico e tanta voglia cercando di trovare l’opportunità giusta che per lui non arriva.

BONTA’: S.V.

LAURO: 6,5 Oggi l’allenatore sbaglia poco o nulla, imponendo una mentalità vincente sin dal primo minuto, nel primo tempo, la squadra spinge in ogni dove anche dopo il vantaggio acquisito, così si propone ancora per i primi 20 minuti del secondo tempo, l’entrata di Sbardella per una difesa a 5 anche se per breve periodo condiziona la squadra in termini psicologici costringendola ad abbassare troppo la linea difensiva, il pareggio del Riccione paradossalmente rigenera la mente dei giocatori che con piglio trovano la meritata anche pur sofferta vittoria con giusto premio al mister rossoblù.

ARBITRO: 6,5 Non commette errori gravi, sempre autoritario e preciso nella gestione di una gara a tratti spigolosa.