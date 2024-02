Video di Mauro Vannini

FOSSOMBRONE – Mister Fucili: “Aver recuperato questa partita contro la prima della classe per noi è motivo di grande orgoglio, con tutti i problemi e le assenze che abbiamo avuto in settimana. Andare in svantaggio allo scadere del primo tempo su palla inattiva poteva tagliarci le gambe, ma siamo stati bravi a reagire. In alcuni tratti la Samb è stata predominante, noi siamo stati sfortunati col doppio infortunio che mi ha costretto a spendere due cambi. Siamo stati intelligenti e bravi a tenere aperta la partita, credendoci fino alla fine di poterla recuperare, è stata combattuta anche se loro hanno avuto le occasioni migliori”.

Lauro: “Non possiamo giocare in questo modo, non possiamo prendere un gol del genere. Abbiamo mancato di cattiveria negli ultimi metri”. Dopo i cambi vi siete abbassati troppo? – Siamo stati dei polli, non possiamo prendere un gol con tutti i nostri difensori in area. Andava chiusa prima la partita. Abbiamo preso un gol da squadra moscia, i giocatori ci devono mettere qualcosa in più, una volta che siamo andati in vantaggio ci voleva più cattiveria per portarla a casa, avevamo avuto anche delle buone occasioni. Tomassini in panchina? Ho visto meglio Martiniello, proprio quando stava per entrare ci hanno pareggiato. Sugli esterni sono calati Fabbrini e Senigagliesi e ho dovuto sostituirli, Scimia è uscito perchè era ammonito e non volevo rischiare. Oggi c’è stata poca voglia di non prender gol, come invece abbiamo avuto a Fano. L’atteggiamento della ripresa non mi è piaciuto”.

Arrigoni: “Quello che ha detto il mister è vero, oggi è una partita in cui abbiamo buttato via due punti. Oggi era da chiudere e portare a casa, bisognava avere più cattiveria quando l’avversario era in difficoltà, invece abbiamo lasciato in vita il Fossombrone e ci hanno ripreso. I subentrati? Non è tanto questione di chi entra o chi esce, siamo mancati tutti nel chiudere i giochi, non era una partita che doveva restare in equilibrio, con tutto il rispetto per gli avversari”.