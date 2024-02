GROTTAMMARE – La storia di “Hector – l’uomo straordinariamente forte” approderà presto anche alla biblioteca comunale “Mario Rivosecchi”, dove giovedì 22 febbraio si terrà una tappa della rassegna interprovinciale “Ci vediamo in biblioteca”, un viaggio nella fantasia per vivere e far vivere le biblioteche partito lo scorso 1 febbraio da Fermo.

Per l’occasione, riaprirà al pubblico una delle stanze occupate fino a poche settimane fa dalla scuola, così da poter accogliere un numero maggiore di bambini e famiglie che avranno piacere a condividere un pomeriggio ricco di divertimento animato da “L’Associazione per le Idee”.

L’incontro è dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. Inizio alle ore 17, con ingresso libero, gratuito e senza prenotazione.

“Ci vediamo in biblioteca” è la rassegna con la quale il Sistema bibliotecario BiblioMarcheSud intende animare e promuovere le sue biblioteche come luogo di aggregazione e di socializzazione. Un evento diffuso, per presentare libri e storie tra letture animate, musica e teatro, educazione sentimentale, manualità, insieme ad una ghiotta merenda offerta dalla biblioteca ospitante a tutti i piccoli partecipanti.

Per questa seconda edizione, sono previsti 16 appuntamenti nei centri della rete bibliotecaria del territorio di Ascoli Piceno e Fermo.

L’albo illustrato “Hector – l’uomo straordinariamente forte” di Magali Le Huche farà da filo conduttore per tutte le attività proposte. L’opera sarà poi donata a tutte le biblioteche aderenti all’iniziativa, rimanendo a disposizione dei cittadini per il prestito.

Il ciclo di appuntamenti è coordinato dalla Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, nel ruolo di Biblioteca Centro Sistema, e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale biblioteche e diritti d’autore destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche.

Per informazioni: biblioteca comunale “Mario Rivosecchi” via Matteotti, telefono 0735 739230, mail biblioteca@comune.grottammare.ap.it. La biblioteca è aperta nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 15 alle 19.