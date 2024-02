SAN BENEDETTO – Il ristorante dell’Hotel Calabresi ha ospitato la festa sociale 2024 dell’Apsd San Benedetto, che è stata anche l’occasione per celebrare Lorenzo Secchiaroli, medaglia di bronzo con la nazionale italiana al Campionato del Mondo di Surfcasting a squadre 2023.

Un momento commovente è stato vissuto quando è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa nei giorni scorsi di Maurizio Mengarelli, ex socio del club rossoblù.

Iniziato il nuovo anno, prende il via anche la campagna tesseramenti e chiunque voglia iscriversi all’Apsd San Benedetto per avvicinarsi al mondo della pesca sportiva, può contattare al 3389129027 il presidente Zefferino Guidi.

«La medaglia di bronzo del 2023 – ha commentato Secchiaroli – è il premio per non aver mollato dopo un inizio di gara deludente, ma speriamo di fare meglio quest’anno ai Mondiali di Spagna».

Il presidente Guidi, dopo aver lodato i risultati ottenuti nel corso dell’anno e l’ottima organizzazione dei campionati europei dello scorso settembre guidata da Paride Damiani, ha presentato altri atleti (tra cui anche i più giovani) che hanno ben figurato nel corso della trascorsa stagione agonistica, con in primis Berardo Matè. «Sono molto contento per il mio secondo posto ai campionati nazionali di pesca alla carpa, ma anche per il secondo posto di squadra al campionato provinciale, per il mio secondo posto individuale e per quello a coppie. Tutto sommato, abbiamo ben figurato in ogni competizione alla quale abbiamo partecipato, ma nella prossima stagione proveremo a migliorare tutti i risultati».

L’Apsd San Benedetto organizzerà nel corso di quest’anno diverse gare di pesca sportiva alla quale parteciperanno atleti provenienti da tutto il mondo.