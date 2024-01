SAN BENEDETTO – Sono stati avviati da qualche settimana i lavori di potatura delle essenze arboree (palme, oleandri e tamerici) sul lungomare cittadino. Gli interventi, affidati a ditta esterna, interesseranno l’intero viale a mare, dal torrente Albula a piazza Salvo D’Acquisto (rotonda di Porto D’Ascoli), inclusi alcuni giardini tematici del lungomare sud.

Al personale del servizio Aree Verdi è invece affidata la cura delle essenze arbustive e floreali delle aiuole sulla passeggiata e lungo la pista ciclabile.

L’intervento dovrebbe concludersi tra la fine di febbraio e la prima settimana del mese di marzo, sicuramente prima dell’arrivo della carovana della corsia ciclistica “Tirreno Adriatico”, in modo da presentare alla diretta televisiva una città con il verde in perfetta forma.

L’Amministrazione comunale si scusa per i possibili disagi che questo lavoro, che come detto si protrarrà diverse settimane vista l’ampiezza della zona interessata, può comportare per la viabilità e per i residenti delle abitazioni che si affacciano sul lungomare.