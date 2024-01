Video di Giancarla Perotti

ROMA – Camera dei Deputati. È stato presentato ieri, lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 15, presso la sala del Refettorio del Palazzo San Macuto, il progetto Biesse “Giustizia e umanità Liberi di scegliere”, organizzato dall’Associazione Biesse, in Collaborazione con la Commissione Parlamentare Antimafia e con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria. Il progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere” ha avuto origine dall’esperienza personale di Roberto Di Bella, quando è stato presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ma che ormai si è propagato nel territorio nazionale.

L’associazione culturale no profit Biesse ha attivato un percorso educativo rivoluzionario, appunto ideato dal giudice Roberto Di Bella, per coinvolgere le scuole, tale percorso ha la finalità di contribuire alla formazione di una cultura della legalità e dell’etica attraverso la divulgazione e promozione del libro Liberi di scegliere. Il progetto prevede la visione del film, la lettura del libro, l’incontro con l’associazione e con il magistrato Di Bella. È stato anche indetto un concorso nazionale al quale partecipano tantissime scuole con la donazione di borse di studio per le vittime innocenti delle mafie. Si tratta di un progetto quindi rivolto ai giovani sull’educazione alla legalità “è un inno alla speranza che dai contesti malavitosi si può uscire, un inno al valore della scienza e per la prima volta è diventato legge regionale della Calabria e oggi ci auguriamo che possa divenire anche Legge nazionale” ha dichiarato Bruna Siviglia, fondatrice e presidente nazionale di Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, che ha introdotto e moderato l’incontro.

Sono intervenuti oltre al dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei minori di Catania; l’On. Federico Cafiero De Raho, vice-presidente della Commissione parlamentare Antimafia; Antonio Sangermano, capo dipartimento Giustizia minorile; Filippo Mancuso, presidente del consiglio regionale della Calabria; Walter Ignazitto, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria; il regista Giacomo Campiotti; Monica Zapelli, scrittrice e sceneggiatrice del film Liberi di scegliere e di Cento passi.