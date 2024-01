ANCONA – I Finanzieri del Gruppo di Ancona hanno sottoposto a sequestro penale diverse decine di capi d’abbigliamento ritenuti contraffatti,

Trattasi di tute, maglie e giubbotti recanti i marchi di note griffe della moda, tra cui Moncler, Kway, North Face, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Peuterey.

I capi erano presenti su un banco di vendita ambulante, situato presso il mercato rionale del centro storico.

Il titolare della ditta controllata, non in grado di esibire le fatture relative alla merce sequestrata, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Oltre a ciò, le Fiamme Gialle hanno effettuato tre interventi in altrettanti esercizi commerciali situati ad Ancona.

Lì vi hanno rinvenuto e sequestrato oltre 32.000 prodotti, tra cui decorazioni natalizie e non, articoli di cancelleria e articoli per la casa.

Questi erano mancanti delle indicazioni minime necessarie, atte a comprovare il contenuto di materiali o sostanze pericolose e con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

I responsabili delle violazioni sono stati segnalati alle Camere di Commercio di Bolzano, Ferrara, Ravenna, Chieti e Pescara, competenti per territorio, per l’applicazione delle connesse sanzioni amministrative per le violazioni al Codice del Consumo.