PORTO SANT’ELPIDIO – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Fermo ha denunciato un uomo di circa trentacinque anni.

Questi, incensurato, era in possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e a creare allarme.

Il tutto è avvenuto mentre gli investigatori stavano raccogliendo informazioni circa lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad un tratto, avvicinati da un residente visibilmente scosso, hanno raccolto la preoccupante testimonianza dell’uomo.

Percorrendo via Cairoli, lo stesso avrebbe visto tre persone, una delle quali intenta a sparare colpi di pistola contro un muro

Il passante ha inoltre descritto accuratamente i tre soggetti, in particolar modo quello che deteneva l’arma.

Gli operatori sono pertanto riusciti in poche ore ad identificare il soggetto, per poi perquisire il domicilio, recuperando l’arma.

Trattasi nello specifico di una pistola soft air priva di tappo, prontamente sottoposta a sequestro penale.

L’uomo è stato dunque denunciato in stato di libertà per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere nonché per il procurato allarme provocato.