SAN BENEDETTO – In seguito alle polemiche sorte per la notizia di un possibile nuovo ridimensionamento dei servizi del Madonna del Soccorso il Cimo (il sindacato dei medici) ha ritenuto opportuno prendere la parola, ritenendo infondate molte voci, ma ribadendo la ferma volontà di vigilare sui prossimi sviluppi e di intervenire laddove necessario.

“Le strutture di Medicina d’Urgenza dei due Ospedali sono obbligatoriamente previste in tutti gli atti e delibere relative all’assetto organizzativo aziendale – fanno sapere dal sindacato- . Su tale presupposto riteniamo quindi altamente improbabile la loro chiusura, a meno di una modifica dell’atto aziendale che prevedesse tale ipotesi”.

E ancora: ” Tuttavia sarebbe clamoroso se ciò avvenisse, per cui pensiamo che la dottoressa Natalini non procederà mai alla chiusura della Murg del Madonna del Soccorso, a meno di non voler sparare il colpo di grazia alla spina dorsale del centro nevralgico dell’Ospedale, che dovrebbe occuparsi prevalentemente di Emergenza-Urgenza”.

Per lo stesso motivo il Cimo ritiene altrettanto improbabile la notizia di un ridimensionamento, dato che ciò costituirebbe la vera “chiusura di fatto” della Murg, perché pochi letti senza copertura medica dedicata ventiquattro ore su ventiquattro (ma affidati al solo medico che dovrebbe lasciare il pronto soccorso per intervenire), non potrebbero consentire alcuna vera funzione di Medicina d’Urgenza, e tanto meno di attività semintensiva.

E ancora, sempre la Cimo: “La notizia di un’imminente attuazione di un progetto di riorganizzazione da parte della Dottoressa Natalini ci sembra inverosimile, perché, in tal caso, la Direzione avrebbe avuto l’obbligo di trasmettere ai sindacati la dovuta informazione preventiva prevista dalle norme, come da noi sollecitato via Pec. L’ipotesi di riorganizzazione dei servizi, senza il coinvolgimento dei sindacati, sarebbe un fatto gravissimo sul piano normativo, oltreché clamoroso sul piano operativo, per un Direttore di provata esperienza”.

Il sindacato esorta poi a scrivere i progetti, in modo da non far circolare voci infondate e di permettere ai cittadini di farsi un’idea basata sui fatti piuttosto che sulle voci di corridoio.

Conclude infine il Sindacato dei Medici: “Di certo come sindacato vigileremo sui prossimi sviluppi e, qualora le voci trovassero conferma, prenderemo atto di una clamorosa ed incomprensibile volontà della direzione, mettendo in atto tutte le dovute azioni per la tutela dei colleghi medici”.