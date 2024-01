SAN BENEDETTO – Iniziano i lavori per la realizzazione del marciapiede a sbalzo sul lato sud dell’alveo del torrente Albula. L’opera, attesa da diversi anni, vedrà il suo principio nel tratto di via Montello, compreso tra la Statale e via Toscana, dove sarà realizzato il nuovo passaggio pedonale e nuovi posteggi per auto. L’opera sarà in linea con quanto realizzato sulla sponda nord dell’alveo.

Il costo dell’opera è di 240.000 euro, di cui 120.000 finanziati dalla Regione Marche e, per la restante parte, con risorse comunali. La ditta che svolgerà i lavori è la Tanzi & Massicci snc di Offida, già esecutrice in passato di analoghi lavori effettuati in via Tonale. La stima per il completamento dell’opera è di 150 giorni, collocando provvisoriamente il termine dei lavori all’inizio del mese di giugno.

“Iniziamo un percorso atteso da anni – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Capriotti – che ha come obiettivo la riqualificazione di tutto il lato sud del torrente. Con questo intervento daremo più sicurezza ai pedoni, conservando tutti i posti auto e prevedendo anche uno spazio per le bici. Un passo importante per il miglioramento del decoro e della qualità della vita di tutto il quartiere Albula Centro e della città”.