GROTTAMMARE – Una nostra lettrice ci ha segnalato di aver visto un lupo, in una zona centrale del nostro paese, precisamente in via Osvaldo Licini, alle ore 20:55. Per testimonianza, ha mandato delle foto che ritraggono l’esemplare.

Sono già diversi giorni che, di bocca in bocca, a Grottammare, si parla di avvistamenti di lupi che sembrano aggirarsi dalle campagne verso il centro.

Sembrerebbe che diversi cittadini si siano rivolti agli organi competenti, informandoli della situazione: si tratterebbe di un branco di lupi che hanno già aggredito un cane e un gatto. È stata, allora, diffusa la comunicazione di non uscire con gli amici a quattro zampe ed è stato resto noto che la situazione è costantemente monitorata.