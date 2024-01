SAN BENEDETTO – Un fulmine a ciel sereno.

Il Direttore Ortopedia e Traumatologia per la sede dell’Ospedale Madonna del Soccorso, il dottor Remo Di Matteo, si è dimesso.

Lascia dopo meno 4 anni, in passato tanti anni di servizio prestato presso altre strutture sanitarie, già direttore di unità operative in Area Vasta 3, era diventato primario a San Benedetto nel 2020, in un momento in cui il reparto aveva la necessità di ritrovare un’importante stabilità.

Il dottor Di Matteo ha ringraziato il suo staff per il lavoro profuso.