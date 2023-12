Caso Lazzari, Pasquali dice la sua: “Ha rimesso le deleghe, non il mandato. L’opposizione confonde”

"Una mossa furba - spiega il consigliere di maggioranza - il Sindaco non ha potuto fare altrimenti. E' una questione politica, ma la minoranza finge di non capire e la butta in caciara"

di Redazione