SAN BENEDETTO – L’U.S. Samb comunica che il giovane attaccante Edoardo Lonardo è stato selezionato dallo scouting della Fiorentina per sostenere qualche giorno di allenamento in prova con la formazione Primavera viola: un riconoscimento importante per il classe 2005, che ne inorgoglisce tutta la società rossoblu.

Per lui un gol con la maglia della Samb in occasione del 2-2 interno contro il Fossombrone.