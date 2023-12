Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Il progetto Cupra per l’ambiente nasce su iniziativa dell’Amministrazione di Cupra Marittima e di Marche a rifiuti zero, con il sostegno di PicenAmbiente. Obiettivo prioritario è la riduzione dei rifiuti all’origine attraverso il coinvolgimento degli esercenti, che si impegnano – sottoscrivendo un disciplinare con il Comune – ad adottare specifiche azioni di eliminazione o sostituzione degli imballaggi (uso e vendita di prodotti sfusi e alla spina, zuccheriere in vetro, erogatori di acqua e bevande, tovaglie e asciugamani lavabili o compostabili, involucri “a veli” in materiale riciclabile separabili, sacchetti riutilizzabili in cotone, carta o bioplastiche compostabili, distribuzione di family bag nei ristoranti, vendita di chewing gum bio compostabile, ma anche colonnine elettriche, risparmio idrico e mobilità sostenibile). Il progetto si è esteso nel 2019 ai Comuni di Grottammare e San Benedetto come Ambiente Bene Comune (ABC), rendendo così la Riviera delle Palme una zona virtuosa e sostenibile.

Tutti i parametri indicati nel bando sono stati rispettati, a partire dalla gestione e la cura del territorio. L’impronta ecologica della macchina comunale è ridotta grazie all’adesione allo specifico disciplinare del progetto per gli uffici, con il quale il Comune si impegna a rispettare numerose buone pratiche di comportamento. E’ stato individuato un referente per la gestione dei rifiuti che ha partecipato a specifici incontri formativi, che attualmente corrisponde al responsabile dell’Ecosportello.

Sulla gestione dei rifiuti, il Comune di Cupra pratica la raccolta differenziata porta a porta oramai da anni, con una percentuale di raccolta differenziata che supera il 70%, ed ha avviato quest’anno la sperimentazione della tariffa puntuale con il gestore del servizio Picenambiente. Inoltre il Comune ha aderito alla Strategia rifiuti zero, secondo i principi e gli strumenti dell’economia circolare promossa dall’Unione Europea.

L’Amministrazione, per parte sua, promuove la mobilità sostenibile attraverso attività di sensibilizzazione verso le auto elettriche, la realizzazione di alcuni punti di ricarica per auto mediante convenzione, passeggiate ecologiche in bicicletta e formazione sulla sicurezza stradale nelle scuole. Essere sostenibili è possibile e dipende solo da noi. Con l’aiuto di tutti, possiamo farcela!