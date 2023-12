MONTEPRANDONE – L’acquasantano Padre Nicola Iachini è sicuramente tra i maggiori collezionisti di presepi in Italia. Il religioso, 85 anni, vive da tempo nel convento del Santuario di San Giacomo della Marca, a Monteprandone, e ha fatto esporre i suoi 800 presepi ad Ancona: la mostra, intitolata “Presepi nel mondo”, sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024.

Segue la nota diffusa da Fernando Ciarrocchi:

«Quest’anno, più di ogni altro anno, ha senso parlare, ricordare e promuovere il Presepe. Ricorre infatti l’ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe di San Francesco a Greccio.

Durante la notte di Natale del 1223, a Greccio San Francesco rievocò la nascita di Gesù organizzando una rappresentazione vivente di quell’evento. Le agiografie narrano che durante la S. Messa sarebbe apparso nella culla un bambino in carne e ossa che S. Francesco prese in braccio. Da qui ebbe origine la tradizione del presepe.

L’input parte da Monteprandone, da poco inserito nella rete de “I Borghi più Belli d’Italia”, terra francescana che ha dato i natali a San Giacomo della Marca cofondatore dell’Osservanza francescana insieme a S. Bernardino da Siena e S. Giovanni da Capestrano.

Proprio a Monteprandone, il francescano San Giacomo della Marca, ha fatto costruire il Santuario il 22 agosto 1449 dopo aver ottenuto il placet da Papa Nicolò V.

Nel convento del Santuario “Santa Maria delle Grazie e San Giacomo della Marca” vive il francescano P. Nicola Iachini che, alla veneranda età di 85 anni, ha un entusiasmo e una vivacità culturale a dir poco sorprendenti.

Originario di Acquasanta Terme, lo abbiamo raggiunto telefonicamente perché da sempre appassionato del Presepe, dunque, instancabile promulgatore della cultura cristiana del Presepe.

Dal 3 dicembre 2023 al 7 gennaio, la mostra “Presepi nel mondo” è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18: offre la possibilità di ammirare gli 800 presepi della preziosa collezione di Padre Nicola esposti nella chiesa di Santa Maria della Piazza e nella Parrocchia di San Francesco alle scale in Ancona.

Il capoluogo dorico anch’esso ha un quid di francescano: a ricordarlo è stato Mons. Angelo Spina, Arcivescovo metropolita di Ancona – Osimo che durante l’inaugurazione, dopo aver benedetto i presepi e i presenti, nel suo saluto ha ricordato che «S. Francesco venne ad Ancona, da dove si imbarcò nel 1219 per raggiungere la Terra Santa, sicuramente passò in questa chiesa dove sono nati i primi cristiani di Ancona. Santa Maria della Piazza è stata la prima cattedrale di Ancona e qui sono stati battezzati i primi cristiani».

Di seguito, l’intervista di Fernando Ciarrocchi a Padre Nicola Iachini.

Padre Nicola, come è nata l’idea di far conoscere il Presepe oltre i confini marchigiani?

Sono stato 41 anni missionario in Belgio, anche se avrei dovuto restarci per poco. Prima ero vice parroco in via Astagno, Ancona. Dopo il terremoto che colpi il capoluogo dorico, ho vissuto 5 mesi in tenda con i parrocchiani, poi ho scelto di andare in Belgio. Volevo andare lì, dove tanti minatori italiani erano morti, compreso mio padre a causa della tremenda silicosi: la polvere che blocca i polmoni e ti fa mancare il respiro. Volevo andare là, tra i minatori. Quando sono arrivato in Belgio si parlava solo di Babbo Natale e di alberi natalizi.

E il Presepe?

Appunto, nessuno, purtroppo, parlava di Gesù Bambino: fui io ad iniziare. Nessuno faceva il Presepe. Iniziai così a collezionare presepi, inizialmente circa 125, organizzai la prima mostra a cui invitai la Regina del Belgio, Paola Ruffo di Calabria. Da quel momento tutti si appassionarono al Presepe in Belgio.

Di anno in anno, poi, la collezione è diventata sempre più grande?

Ogni anno mi recavo nei centri missionari francescani negli Stati Uniti dove ne ho trovato tantissimi altri: poi ancora Taiwan, Ucraina, Russia, Portogallo, Alaska, Ecuador e Canada. Altri ne ho presi in Europa, Sono così arrivato ad averne 800. Quando ancora ero in Belgio li esposi a Koekelberg dove furono ammirati da 35 mila visitatori tra cui numerose personalità: autorevoli esponenti diplomatici di nunziature e ambasciate.

Padre Nicola, se non erro lei è anche cittadino onorario di Samberville?

Si, il sindaco di questa cittadina belga mi disse che eravamo solo in tre ad aver ricevuto questo riconoscimento. È importante, per carità! ma quello che davvero conta di più è stato aver fatto conoscere il Presepe, il suo valore, il suo messaggio a migliaia e migliaia di persone.

E Monteprandone?

Si, li ho esposti più volte nel chiostro del Santuario di San Giacomo della Marca. Il terremoto di quattro anni or sono pare sia fatto sentire e pertanto non ho potuto più esporli. Li ho donati a Luca Saracini, direttore generale delle Opere caritative francescane. Però ben 400 presepi, i più piccoli e meravigliosi sono esposti nel museo Parrocchiale di arte sacra della Parrocchia S. Nicolò di Monteprandone.