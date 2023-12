CUPRA MARITTIMA – Il primo Business Meeting “passione rossoblu” ha avuto luogo ieri sera, 15 dicembre, presso l’Hotel Parco sul Mare di Cupra Marittima.

L’U.S. Samb ha incontrato gli sponsor presso l’Hotel Parco sul Mare, per una cena che è stata l’occasione di far conoscere i partner rossoblu con lo scopo di “creare una rete e instaurare relazioni commerciali tra aziende e società” come ha affermato il responsabile marketing Di Ubaldo.

Nel video le parole di Patron Vittorio Massi, che dopo aver ringraziato gli sponsor e ripercorso le emozioni che hanno accompagnato lui e suo fratello Fausto dal 10 agosto ad oggi, ha dichiarato: “Devo ammettere che sono molto stressato, devo calmarmi un po’ ed essere meno presente. Non sono un supereroe, ho fatto delle visite e mi hanno consigliato di essere più cauto. Ci sarò sempre, non vi preoccupate, ma sono pur sempre fatto di carne ed ossa”.

Un bellissimo discorso sul quale porre le basi per arrivare gradatamente alla Samb dei bei tempi.

Quasi tutti presenti gli sponsor tranne quello più importante, la Sideralba di Luigi Rapullino.

Un’assenza probabilmente giustificata dal fatto che è in giro in Europa per affari.

Non avendo avuto notizie della sua assenza durante la serata, lo stesso presidente Massi non ne conosceva i motivi precisi, abbiamo provato a contattarlo.

Con noi è stato lapidario: “Sono fuori città per via di un periodo molto impegnativo. Sarò domenica (oggi) a San Benedetto.