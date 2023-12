SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo appuntamento della stagione teatrale del Concordia di San Benedetto, promossa dal comune e dall’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Sarà “La strana coppia” di Neil Simon, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, con la regia di Gianluca Guidi, ad andare in scena martedì 19 e mercoledì 20 dicembre alle ore 20,45. Una commedia di uno dei più geniali e prolifici autori del teatro comico della seconda metà del ‘900, che narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Felix e Oscar, infatti, accomunati entrambi da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York, sulla Riverside Drive, ma il loro incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gag dove non mancherà quel pizzico di follia quotidiana. In scena con l’inedita coppia Guidi-Ingrassia ci saranno anche Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Shaen Barletta. Le scene e i costumi sono di Carlo De Marino, le musiche di Maurizio Abeni, le luci di Umile Vainieri, il progetto audio di Franco Patimo e assistente alla regia è Francesca Somma.

I biglietti (20 euro e 15 euro a seconda dei settori con ridotto giovani a 10 euro) sono disponibili alla biglietteria del Concordia, aperta nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17,30 alle 19,30 e i giorni di spettacolo dalle 17,30 a inizio rappresentazione, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Per informazioni: biglietteria del Teatro Concordia tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.