Foto e video di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – In questa mattinata caratterizzata da una temperatura molto bassa, alle ore 9, si è svolta la conferenza stampa indetta dal Comune e coordinata dal dottor Eugenio Anchini, responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di San Benedetto. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha preso la parola spiegando l’importanza della riforestazione dello spazio davanti alla scuola superiore di primo grado “M. Curzi”: “È un fatto molto importante ed è il primo passo di una serie di attività che l’amministrazione andrà a sviluppare” – ha affermato il primo cittadino – “siamo contenti soprattutto della sponsorizzazione che ci è arrivata dall’Italgas. Pubblico e privato, insieme realizzano qualcosa di utile alla società, alla città, ma soprattutto utile alla scuola perché sarà un parco utilizzato soprattutto dagli alunni della scuola”.

Il dottor Anchini, prima di passare la parola agli altri ospiti ha salutato gli alunni delle classi 1B e 1E presenti alla conferenza. Tra l’altro i ragazzi si sono mostrati molto interessati ponendo anche delle domande in merito alla modalità della forestazione.

Il vice sindaco, Tonino Capriotti, assessore ai Lavori pubblici ha ringraziato l’Italgas nella persona di Daniela Giorgi, responsabile relazioni commerciali Italgas Reti, la quale così si è espressa: “Noi dell’Italgas crediamo molto alla sostenibilità, crediamo che il gas naturale sia un elemento fondamentale per la transizione energetica. Inoltre, investiamo molto anche per realizzare un’infrastruttura che possa accogliere gas rinnovabile quali il metano e l’idrogeno. Contemporaneamente organizziamo anche interventi nei territori dove noi operiamo e lo facciamo in modo sostenibile. Questo progetto Click to be green nasce con la collaborazione con le società di vendita che utilizza servizi di preventivazione digitale che evitano le emissioni di CO2 nell’ambiente”.

Non poteva mancare tra gli ospiti la Dirigente scolastica della scuola “Curzi”, Professoressa Elisa Vita la quale è intervenuta per manifestare il suo ringraziamento al Comune di San Benedetto per la proposta che le è stata offerta, immediatamente da lei accettata. Il compiacimento della Dirigente è stato anche per i 600 ragazzi del suo istituto che solitamente trascorrono in questo spazio l’intervallo del pranzo e quando arriva la primavera il caldo diventa insopportabile ed è impossibile sostarci. La professoressa Vita afferma: “Con la piantumazione di alberi, la collocazione di panchine e fioriere diventerà sicuramente uno spazio più accogliente per gli alunni, ma anche per le persone che vivono nelle circostanze. Spesso si vedono anziani, giovani che dialogano e sicuramente questo nuovo arredo anche più sostenibile e più adeguato conforterà anche tante altre persone”.

Il progetto ha un costo complessivo di euro 42.839,06 di cui 25.000 euro sponsorizzato dalla Italgas Rete Spa.