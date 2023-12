RIANO – Difficile trasferta a Riano per la Samb che affronterà il Roma City. I rossoblu non potranno permettersi distrazioni come quelle che hanno portato la squadra a subire gran parte dei gol, perchè si trova a fronteggiare l’avversario con l’attacco più prolifico del girone e soprattutto non ci si può permettere di affrontare la sfida con l’atteggiamento mentale avuto contro l’Atletico Ascoli, e concedere gli stessi spazi ai laziali. Due partite cruciali quelle contro il Roma City ed il Vigor Senigallia, perchè la Samb non può assolutamente permettersi di lasciare altri punti sul campo, se vuole mantenere la vetta della classifica.

Pochi gli uomini a disposizione di Lauro che probabilmente riconfermerà l’undici iniziale della partita contro l’atletico Ascoli, con Sirri recuperato, ma dovrà fare a meno di Scimia squalificato, Chiatante e Paolini ancora infortunati, e Romairone che è già partito alla volta di Grosseto. Poche cartucce nella disponibilità di Lauro, che non potrà usufruire di Senigagliesi prima del 2024, lo stesso dicasi per l’eventuale inserimento di Bontà, di cui si attende la firma. Probabilmente bisogna aspettare l’anno prossimo anche Tsechoev, mentre per Touré potrebbe essere una questione di giorni, ma difficile che possa essere schierato già mercoledì contro il il Senigallia.

Gli avversari

Sorvegliato speciale è l’inarrestabile Luca Di Renzo che con 11 reti guida la classifica marcatori.Da spezzare l’asse con Claudio Sparacello (3 reti) realmente insidioso per gli avversari. Attenzione anche alle incursioni in area del difensore Mattia Scognamiglio a quota 4 gol, pericoloso soprattutto sui palloni alti, e di Roberto Codromaz che con 2 reti afferma una difesa che sa anche aggredire . Da segnalare gli ex rossoblu Daniele Proia e Luca Gelonese, quest’ultimo a quota 2.

Una squadra non da poco, che ha messo mano al mercato cedendo Andrea Tinti all’Ostiamare e Simone Raffini all’Imolese ed acquisendo Emanuele Spinozzi dal Gladiator e l’under Jacopo Battistoni dall’Aquila, ufficializzato questa mattina.

Le Parole di Lauro

«Mi aspetto una partita tosta da parte dei ragazzi, per riscattare queste ultime due partite, i cui risultati non sono stati come ci aspettavamo e come meritavamo»