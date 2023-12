TERAMO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno arrestato un uomo del luogo ritenuto presunto responsabile di detenzione abusiva di materiale esplosivo.

I militari, nel quadro dei controlli preventivi miranti a prevenire e reprimere il traffico clandestino di materiale esplosivo, che in occasione delle festività di fine anno subisce un notevole incremento, hanno proceduto al controllo di un soggetto sospettato di detenere clandestinamente materiale esplosivo.

Infatti, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare nella disponibilità dell’uomo veniva trovato un quantitativo di chilogrammi 120 di materiale esplosivo del tipo “fuochi d’artificio” di varia categoria, abusivamente detenuto. Il materiale debitamente repertato è stato posto in sequestro e messo in sicurezza dagli artificieri-antisabotaggio.

L’uomo così come disposto dal P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Teramo, che coordina le indagini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Teramo per l’udienza di convalida.

Carabinieri Teramo