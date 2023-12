MACERATA – “Questo appuntamento è la prima tappa di un percorso che deve vedere gli operatori di Polizia locale a partecipare attivamente al processo di riforma”.

A dichiararlo il vice presidente della Regione Marche e assessore alle Politiche Integrate di Sicurezza e Polizia locale Filippo Saltamartini partecipando al convegno intitolato “Le legge delega sulla Polizia locale e la sicurezza urbana. Prospettive di riforma”.

La conferenza si è svolta mercoledì 13 dicembre presso l’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, di fronte ad una platea di agenti.

L’iniziativa è stata avviata da un’importante relazione del Prof. Stefano Villamena, ordinario di diritto amministrativo nell’Ateneo di Macerata.

All’interno di questa è stata messa in luce la necessità di una Riforma della Legge 65/1986 che poggiava sul vecchio assetto costituzionale e oggetto di una importante sentenza della Corte Costituzionale che il giurista ha tratteggiato. Legge che, peraltro, aveva avuto i natali dal lavoro dell’On. Adriano Ciaffi di Macerata.

“La Polizia locale non è una polizia di serie B – ha aggiunto l’assessore – dobbiamo recuperare un gap culturale perché la riforma del Titolo Quinto con la Legge Costituzionale n.3 del 2001 ha voluto che Stato, Regioni e Comuni avessero pari dignità istituzionale.

Le Polizie Locali svolgono funzioni di polizia attribuite agli Enti locali e interagiscono con le polizie dello Stato con profili di altissima specializzazione come nel campo dell’edilizia, dei rifiuti e della circolazione stradale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un testo di Legge Delega che è all’esame del Parlamento. Tuttavia la Regione punta a un Disegno di Legge parlamentare dove si andrà a dettagliare le competenze, i gradi, i trattamenti economici parametrati all’impegno e le giuste condizioni di sicurezza”.

“La scelta per questo primo appuntamento del Comune di Macerata non è casuale: è anche per ringraziare la sensibilità del Sindaco Parcaroli, dell’Assessore Renna e del dott. Doria che hanno avviato l’iter di Riforma del regolamento di Polizia urbana fermo agli anni 30 del secolo scorso”.

Il Comandante della Polizia locale Danilo Doria ha infatti relazionato sul nuovo Regolamento di polizia urbana che dota la città di Macerata di uno strumento importante per assicurare quei livelli di sicurezza che i cittadini rivendicano: una nuova sensibilità sui temi della sicurezza urbana e sul contrasto ai reati predatori che hanno colpito anche il centro di Macerata.

Dopo i saluti e gli interventi del sindaco Sandro Parcaroli, del prefetto Isabella Fusiello, del questore di Macerata Luigi Silipo, del Prof. Stefano Villamena si sono svolte altre relazioni tematiche sulla sicurezza urbana.

Con il contributo di Giorgio Iacobone, dirigente generale di Pubblica Sicurezza a riposo, col comandante Danilo Doria, con Daniela Cammertoni, comandante della Polizia locale di Civitanova e Andriano Bizzarri, comandante della Polizia locale di San Severino.

Presente anche il Consigliere Regionale Anna Menghi per sostenere le istanze di tutto il mondo delle donne e degli uomini della Polizia locale.

“Si è trattato di un importante momento di confronto su sicurezza urbana e regolamento comunale di Polizia urbana nell’ambito della ripartizione costituzionale tra Stato, Regioni e Comuni – ha concluso Saltamartini -. Un momento di incontro che dovrà avere un seguito per giungere anche all’approvazione di una legge regionale in materia”.

Comune di Macerata