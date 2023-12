In vista delle prossime festività natalizie, come lo scorso anno, il Giardino “Nuttate de lune” a San Benedetto del Tronto ospiterà alcune installazioni artistiche luminose. L’allestimento natalizio, che potrà essere ammirato dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, nasce dal desiderio della Fainplast, azienda specializzata nella produzione di compound, in accordo con l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, con l’obiettivo di contribuire al decoro dell’arredo urbano e per inviare un sincero augurio di Buone Feste a tutta la cittadinanza e in particolare a più piccoli che attendono impazienti l’arrivo di Santa Claus.

L’installazione luminosa prevede che, nella parte centrale del giardino, siano collocate delle sculture di grandi dimensioni, con particolare riferimento al Natale, alla Natura e ai suoi simboli più belli.