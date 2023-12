CAMPOBASSO – È sicuramente lo scontro più atteso quello contro il Campobasso che ha costruito la squadra per raggiungere la serie C, continua a perseguire questo obiettivo e di sicuro non farà sconti.

Il Mercato

Una squadra in trasformazione; dopo l’abbandono di Cagnini e del suo giocatore di punta Corvino, sono stati acquisiti la scorsa settimana Mathieu Coquin al centrocampo, Kévin Mabille in attacco e Danny Pacillo in difesa. È dell’ultima ora l’annuncio ufficiale dell’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Persichini ceduto dal Forlì. a disposizione di mister Pergolizzi già dalla gara contro la Samb.

Gli Avversari

Squadra ben assestata in ogni comparto, ma da annoverare tra i più pericolosi abbiamo Luis Maldonado, la punta Antonio Di Nardo, a quota 6 gol, ed il difensore d’assalto Manuel González che con le sue 3 reti sale sul podio dei marcatori della squadra insieme a Mady Abonckelet, anche lui a quota 3.

“La voglia di Samba che cresce”

Dopo lo strepitoso successo contro l’Aquila, 733 erano i biglietti destinati alla tifoseria ospite, ma sono oltre 1100 i tagliandi venduti ai tifosi nostrani, che hanno acquistato anche biglietti di tribuna laterale destinata al pubblico casalingo, tanto da costringere la società molisana a chiudere la vendita on-line. Continua comunque la caccia al biglietto e si presume che l’esodo sarà massiccio, un risultato senz’altro soddisfacente per il presidente del Campobasso Matt Rizzetta, che la settimana scorsa temeva la squalifica del campo, un po’ meno per la questura che avrà qualche grattacapo in più.