SAN BENEDETTO – Ultimi giorni per rispondere al questionario on line proposto a tutti i sambenedettesi che intendono dare la loro opinione sul tema della mobilità in città in vista della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS.

Domenica 3 dicembre si chiude, infatti, l’indagine online destinata ai cittadini di San Benedetto, nonché a coloro che abitualmente per motivi di studio, lavoro, ecc. frequentano la città, rivolta ad approfondire i principali temi legati al settore dei trasporti e della mobilità di interesse per la città di San Benedetto, nonché l’analisi dei principali obiettivi verso cui il PUMS dovrà orientarsi.

È quindi ancora possibile partecipare collegandosi al seguente link https://forms.gle/b3CGD77N7nWxjzhv8 oppure accedendo all’area tematica “Mobilità e trasporti” del sito istituzionale www.comunesbt.it, dove è possibile trovare ulteriori informazioni sul PUMS stesso.

Ad oggi sono oltre 250 i cittadini che hanno dedicato un po’ del proprio tempo per rispondere al questionario, indicando tra le priorità del PUMS quelle della diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti, in particolare tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini e over 65), del miglioramento dell’inclusione sociale (ad esempio attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche) e della riduzione della congestione.