SAN BENEDETTO – Si rinnovano gli asfalti di due dei principali viadotti sull’Albula: quello di via Bassi e quello di via Curzi. Al fine di poter svolgere i lavori di ripristino del manto stradale, entrambi i ponti saranno interdetti alla circolazione.

Lunedì 27 novembre, dalle 7 fino al termine dei lavori, previsto entro e non oltre le 18 di martedì 28 novembre, sarà interrotto il transito sul ponte di via Bassi.

Mercoledì 29 novembre, dalle 7 fino al termine dei lavori, previsto entro e non oltre le 18 di giovedì 30 novembre, il transito sarà invece interrotto sul ponte di via Curzi.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, in conseguenza dei divieti, la circolazione nell’area circostante la zona dei lavori risulterà di fatto limitata, perciò raccomanda di impiegare percorsi alternativi, evitando per quanto possibile il transito nelle vicinanze dei cantieri.

Per raggiungere il Centro cittadino si consiglia di percorrere la statale 16 o il lungomare.